Ein Verletzter: Auto und Motorrad kollidierten auf der B177 bei Seefeld

Seefeld – Am Samstagvormittag um 10 Uhr kam es auf der Seefelder Straße (B177) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt und ins Spital geflogen wurde. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol dürften bei der Kollision zwischen einem Motorrad und einem Pkw zwei Personen involviert gewesen sei. Die Unfallursache ist bislang nicht klar.