Straße musste gesperrt werden
Ein Verletzter: Auto und Motorrad kollidierten auf der B177 bei Seefeld
Seefeld – Am Samstagvormittag um 10 Uhr kam es auf der Seefelder Straße (B177) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt und ins Spital geflogen wurde. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol dürften bei der Kollision zwischen einem Motorrad und einem Pkw zwei Personen involviert gewesen sei. Die Unfallursache ist bislang nicht klar.
Eine Person wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Hubschrauber „Christophorus 1“ in die Klinik Innsbruck geflogen, die zweite Person blieb unverletzt. Für die Dauer des Einsatzes musste die B177 kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden, eine Umleitung für den Verkehr über die L75 wurde eingerichtet. (TT.com)