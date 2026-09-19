Bierol, Artenreich und Homebase
Wenn der Schattenspender zu Bier wird: Drei regionale Institutionen machen gemeinsame Sache
Hopfen ist nicht nur eine zentrale Zutat für Bier, sondern eignet sich auch hervorragend zur Beschattung - wie hier am Naturschutzhof Artenreich.
© Theresa Aigner
26 Hopfenpflanzen spendeten im Sommer am Naturschutzhof Artenreich in Going Schatten. Am Mittwoch wurden sie von einer engagierten Truppe rund um die Hombase St. Johann geerntet, die Blüten landeten noch am selben Abend im Braukessel von Bierol.
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