Es heißt wieder: „O’zapft is!“
Mit dem berühmtesten Bieranstich der Welt: Der Oktoberfest-Auftakt live aus München
Mit dem traditionellen Fassanstich durch den Münchner Oberbürgermeister beginnt am Samstag das Oktoberfest 2026. Wenn es wieder „O’zapft is!“ heißt, startet auf der Theresienwiese das größte Volksfest der Welt. Verfolgt den feierlichen Auftakt hier im Livestream.
📽️ Livestream vom Oktoberfest (von 12 bis ca. 13 Uhr)
📽️ Video | 9 Uhr morgens: Erste Gäste stürmen Oktoberfest
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