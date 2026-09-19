Ski-Star Hirscher ist zurück auf Skiern: „Ich habe jeden Moment genossen“

Was macht er? Fährt er weiter? Oder beendet er seine Karriere ein zweites Mal? Marcel Hirscher lässt die Ski-Fans über seine Karriere-Zukunft im Unklaren.

Zumindest gibt es jetzt ein sportliches Lebenszeichen des Salzburgers. Auf der Instagram-Seite seiner Skifirma Van Deer sind nun Bilder und Videos zu sehen, wie er in Skihallen in den Niederlanden und Deutschland seine ersten Schwünge in den Schnee zauberte. „Ich habe jeden Moment genossen“, wurde der 37-Jährige zitiert.

Der Olympiasieger, der seit Comeback nach seinem Rücktritt für die Niederlande an den Start geht, fügt hinzu: „Nach acht Monaten ohne Skifahren und den ersten Einheiten in der Indoor-Skihalle kann man natürlich noch keine großen Schlüsse ziehen, aber man bekommt ein Gefühl dafür. Und es fühlte sich positiv an – endlich wieder auf den Skiern.“

Wann oder ob man den achtfachen Gesamtweltcup-Sieger wieder im Ski-Zirkus sehen wird, ist offen: „Meine ersten Skitage in Zoetermeer und Wittenburg fühlten sich anders an als vor einem Jahr. Ich brauchte die Zeit, um mich vollständig von meiner Knieverletzung zu erholen und meine körperliche Fitness wieder auf das Niveau zu bringen, das ich mir selbst gesetzt hatte“, erklärt Hirscher.

Hirscher hatte sich Anfang Dezember 2024 – relativ zu Beginn seiner Comebacksaison nach über fünfeinhalbjähriger Pause – einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Wegen der Verletzung war für ihn keine Schneevorbereitung im Sommer möglich. Im Herbst 2025 verlor er wegen einer Virusinfektion noch einmal drei Wochen. Im vergangenen Jänner gab er dann seinen Verzicht auf einen Start bei den Olympischen Spielen bekannt und verschob eine Rückkehr in den Weltcup auf unbestimmte Zeit. „In Wahrheit ist es so: Es geht sich nicht aus. Das Tempo, das ich gehen kann, ist nicht weltcupwürdig“, sagte Hirscher damals in einem Instagram-Video. „Ich werde weitertrainieren und vielleicht schaffe ich es auf nächstes Jahr.“ (TT.com/APA)