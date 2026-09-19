Warum Gustav Steiner mit 70 für ein Lächeln kräftig in die Pedale tritt

Einmal raus aus dem Pflegeheim, mit der E-Rikscha hinein in die Natur oder den Alltag von St. Johann: Dafür sorgt Gustav Steiner Woche für Woche für mobilitätseingeschränkte Bewohner. Der 70-Jährige schenkt Lebensfreude – und bekommt dafür etwas zurück, dass ihm selbst viel bedeutet.