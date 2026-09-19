Hilfe, die bewegt
Warum Gustav Steiner mit 70 für ein Lächeln kräftig in die Pedale tritt
Gustav Steiner tritt jeden Dienstag zwei Stunden in die Pedale, um Senioren für zwanzig Minuten Abwechslung vom Pflegeheim-Alltag in St. Johann zu bieten.
© Melanie Hutter
Einmal raus aus dem Pflegeheim, mit der E-Rikscha hinein in die Natur oder den Alltag von St. Johann: Dafür sorgt Gustav Steiner Woche für Woche für mobilitätseingeschränkte Bewohner. Der 70-Jährige schenkt Lebensfreude – und bekommt dafür etwas zurück, dass ihm selbst viel bedeutet.
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