Hilfe, die bewegt

Warum Gustav Steiner mit 70 für ein Lächeln kräftig in die Pedale tritt

Gustav Steiner tritt jeden Dienstag zwei Stunden in die Pedale, um Senioren für zwanzig Minuten Abwechslung vom Pflegeheim-Alltag in St. Johann zu bieten.
© Melanie Hutter
Susann Frank

Von Susann Frank

Einmal raus aus dem Pflegeheim, mit der E-Rikscha hinein in die Natur oder den Alltag von St. Johann: Dafür sorgt Gustav Steiner Woche für Woche für mobilitätseingeschränkte Bewohner. Der 70-Jährige schenkt Lebensfreude – und bekommt dafür etwas zurück, dass ihm selbst viel bedeutet.

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