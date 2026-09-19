Gedenken und Nachdenken

Kleine Stätten der Erinnerung, die große Einblicke in den Lauf des Lebens geben

Das Gefallenendenkmal ragt imposant vor den Kalkkögeln auf.
© Alexandra Plank
Alexander PaschingerAlexandra PlankMatthias ReichleCatharina OblasserThomas ParthWolfgang Otter

Von Alexander Paschinger, Alexandra Plank, Matthias Reichle, Catharina Oblasser, Thomas Parth, Wolfgang Otter

Sie gehören zum Landschaftsbild Tirols dazu, wie die Berge: die Marterln. Wobei die Abgrenzung, was ein Marterl eigentlich ist, durchaus weit gefasst werden kann. Meist erinnern sie an Menschen, die durch Unfälle, Kriege oder Naturgewalten ihr Leben verloren haben, oder die religiösen Kleinode zeugen vom tiefen bäuerlichen Volksglauben.

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