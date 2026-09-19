Kleine Stätten der Erinnerung, die große Einblicke in den Lauf des Lebens geben

Sie gehören zum Landschaftsbild Tirols dazu, wie die Berge: die Marterln. Wobei die Abgrenzung, was ein Marterl eigentlich ist, durchaus weit gefasst werden kann. Meist erinnern sie an Menschen, die durch Unfälle, Kriege oder Naturgewalten ihr Leben verloren haben, oder die religiösen Kleinode zeugen vom tiefen bäuerlichen Volksglauben.