Ermittlungen gegen Schweizer-Teamkapitän Xhaka wegen Corona-Impfzertifikaten
Sunderland/Luzern – Die Luzerner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Schweizer Fußball-Nationalmannschaftskapitän Granit Xhaka. Hintergrund sollen mutmaßlich gefälschte Corona-Impfzertifikate sein, wie die Luzerner Polizei auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatten der Schweizer Blick und die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtet. Der 33-jährige Xhaka spielt derzeit in der englischen Premier League beim AFC Sunderland und ist dort Teamkollege von ÖFB-Verteidiger Kevin Danso.
Es gehe darum zu klären, „ob ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt im Zusammenhang einer möglichen Erschleichung einer falschen Beurkundung oder/und Urkundenfälschung (Corona-Zertifikate)“, sagte Simon Kopp, der Leiter der Medienstelle der Staatsanwaltschaft Luzern, der SDA. Für Xhaka gelte die Unschuldsvermutung.
Laut Blick soll Xhaka eine Impfbestätigung erhalten haben – ohne entsprechende Impfung. Xhakas Sprecher Andreas Bantel sagte der Zeitung, dass Xhaka eine Bestätigung der behandelnden Ärztin zu den zwei Covid-Impfungen vorliege. Xhaka stehe den Behörden „uneingeschränkt und in voller Transparenz zur Verfügung“. (APA/dpa)
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