Warum Andrea Haselwanter-Schneider mit der Liste Fritz weiter auf Konfrontationskurs setzt

Andrea Haselwanter-Schneider spart im TT-Landespolitik-Podcast nicht mit Kritik an den Machtverhältnissen in Tirol. Die Spitzenkandidatin der Liste Fritz spricht über ihr Ziel von 15 Prozent bei der Landtagswahl 2027, den Wunsch nach Veränderung und warum ihre Partei für viele enttäuschte Wählerinnen und Wähler zur Alternative der Mitte werden soll.