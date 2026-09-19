🎧 Podcast mit den Parteichefs
Warum Andrea Haselwanter-Schneider mit der Liste Fritz weiter auf Konfrontationskurs setzt
Liste-Fritz-Parteichefin Andrea Haselwanter-Schneider (li.) stellt sich im Podcast-Studio der Tiroler Tageszeitung den Fragen von Liane Pircher (Mi.) und Manfred Mitterwachauer (re.).
© Rita Falk
Andrea Haselwanter-Schneider spart im TT-Landespolitik-Podcast nicht mit Kritik an den Machtverhältnissen in Tirol. Die Spitzenkandidatin der Liste Fritz spricht über ihr Ziel von 15 Prozent bei der Landtagswahl 2027, den Wunsch nach Veränderung und warum ihre Partei für viele enttäuschte Wählerinnen und Wähler zur Alternative der Mitte werden soll.
🎧 Podcast | Andrea Haselwanter-Schneider im Gespräch
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