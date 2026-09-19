Seefelder Straße nach Motorradunfall eine Stunde lang gesperrt

Ein 84-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagvormittag auf der Seefelder Straße (B177) bei einem missglückten Überholmanöver gestürzt und verletzt worden. Die Bundesstraße musste daraufhin kurzzeitig gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 10 Uhr. Zwei deutsche Pkw-Lenker im Alter von 34 und 62 Jahren waren von Scharnitz kommend in Richtung Seefeld unterwegs, als ein ebenfalls aus Deutschland stammender 84-jähriger Motorradfahrer zum Überholen ansetzte. Dabei überfuhr er die Sperrlinie und versuchte wegen Gegenverkehrs schnell wieder auf seine Fahrspur einzuscheren.

In Klinik geflogen

Dabei touchierte der Motorradfahrer den Wagen des 34-Jährigen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Das Motorrad schlitterte anschließend mehrere Meter über die Fahrbahn.