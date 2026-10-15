Überholmanöver missglückt: 84-Jähriger stirbt nach Motorradunfall auf Seefelder Straße

Knapp einen Monat nach einem Unfall auf der Seefelder Straße ist ein 84-jähriger Motorradfahrer seinen Verletzungen erlegen. Der Deutsche war bei einem Überholmanöver gestürzt und anschließend in das Landeskrankenhaus Innsbruck geflogen worden.

Seefeld – Ein 84-jähriger Motorradfahrer, der Mitte September bei einem missglückten Überholmanöver auf der Seefelder Straße (B177) gestürzt und verletzt wurde, ist nun knapp einem Monat darauf an seinen Verletzungen erlegen. Das berichtet die Polizei am Donnerstagabend.

Der Unfall ereignete sich am 19. September kurz vor 10 Uhr. Zwei deutsche Pkw-Lenker im Alter von 34 und 62 Jahren waren von Scharnitz kommend in Richtung Seefeld unterwegs, als ein ebenfalls aus Deutschland stammender 84-jähriger Motorradfahrer zum Überholen ansetzte. Dabei überfuhr er die Sperrlinie und versuchte wegen Gegenverkehrs schnell wieder auf seine Fahrspur einzuscheren.

In Klinik geflogen

Dabei touchierte der Motorradfahrer den Wagen des 34-Jährigen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Das Motorrad schlitterte anschließend mehrere Meter über die Fahrbahn.