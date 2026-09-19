Die besten Bilder vom Fest
27.000 Stück gingen über den Tisch: Das war das Knödelfest in St. Johann
Ein jährlicher Treffpunkt ist das Knödelfest auf jeden Fall - auch wenn die Karten jedes Jahr binnen Minuten ausverkauft sind.
© TVB St. Johann/Mike Joebstl
Es ist jedes Jahr ein Highlight im St. Johanner Veranstaltungskalender: das Knödelfest. Auch heuer waren die Karten bereits binnen Minuten ausverkauft. Wer eine ergattert hat, durfte sich am Samstag Knödel in 25 Geschmacksrichtungen schmecken lassen.
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