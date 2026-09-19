Viel los beim „Young Action Day“ in Innsbruck, sogar ein Weltmeister war dabei

Jiu-Jitsu, Klettern, Skaten, Tricking, Bag-jumpen, Graffiti sprayen: Rund 30 Trendsportarten konnten am Samstag beim „Young Action Day“ rund um das Sillside-Areal in Innsbruck ausprobiert werden. Viele Kinder, Jugendliche und Familien ließen sich das nicht entgehen. Eines der Highlights: eine Show-Einlage von Bike-Trial-Profi Tom Öhler.