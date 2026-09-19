2:0-Führung verspielt: FC Wacker bleibt das dritte Spiel in Folge sieglos
Gleisdorf – Wacker Innsbruck ist in der 2. Fußball-Liga mittlerweile drei Spiele sieglos. Der fünftplatzierte Aufsteiger musste sich am Samstag in der 7. Runde bei der zweiten Mannschaft von Sturm Graz im Solarstadion Gleisdorf trotz einer 2:0-Führung mit einem 2:2 begnügen. Für die auf Rang zwölf liegenden Steirer war es die dritte ungeschlagene Partie in Folge. Neuer Elfter ist der ASK Voitsberg nach einem 2:1-Heimerfolg über den einen Zähler hinter Innsbruck Sechsten Austria Salzburg.
Für Innsbruck reichte ein Traumstart durch einen Doppelschlag von Luis Gstrein (7.) und Mouhamed Sy (16.) nicht für einen Erfolg, da Sturms Niklas Lang noch doppelt (36., 58.) traf. Matchwinner für Voitsberg war Fabian Schubert, der genauso einen Doppelpack (33., 57.) schnürte. Tamar Crnkic (40.) hatte dazwischen ausgeglichen. Lang und Schubert führen mit je fünf Saisontoren gemeinsam die Liga-Schützenliste an. (APA)
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