2:0-Führung verspielt: FC Wacker bleibt das dritte Spiel in Folge sieglos

Gleisdorf – Wacker Innsbruck ist in der 2. Fußball-Liga mittlerweile drei Spiele sieglos. Der fünftplatzierte Aufsteiger musste sich am Samstag in der 7. Runde bei der zweiten Mannschaft von Sturm Graz im Solarstadion Gleisdorf trotz einer 2:0-Führung mit einem 2:2 begnügen. Für die auf Rang zwölf liegenden Steirer war es die dritte ungeschlagene Partie in Folge. Neuer Elfter ist der ASK Voitsberg nach einem 2:1-Heimerfolg über den einen Zähler hinter Innsbruck Sechsten Austria Salzburg.