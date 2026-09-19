Ursprünge, Bierpreise, No-Gos: Was man zum 191. Oktoberfest alles wissen sollte

Das Münchner Oktoberfest zählt zu den größten und bekanntesten Volksfesten der Welt. Doch bevor das erste Bierfass angestochen wird, gibt es rund um die Wiesn einiges, das man wissen sollte. Von Traditionen über kulinarische Highlights bis hin zu aktuellen Preisen und Sicherheitsmaßnahmen: Ein Crashkurs für die anstehenden 16 Wiesntage.