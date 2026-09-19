Schwerer Paragleit-Unfall im Zillertal: Pilot prallte bei Landung gegen Stein

Nach einer sogenannten „Bike-and-Hike-and-Fly-Tour“ im Zillertal hat sich ein 52-Jähriger am Samstag bei der Landung mit seinem Gleitschirm schwer verletzt. Der Österreicher prallte in Ginzling gegen einen Felsbrock und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Der Paragleitpilot war gemeinsam mit einem Kollegen, ein 38-jähriger Deutscher, unterwegs. Zunächst fuhren sie mit ihren Fahrrädern durch das Floitental bis zur Materialseilbahn der Greizer Hütte. Von dort stiegen sie mit entsprechender Gletscherausrüstung auf den 3379 Meter hohen Großen Löffler auf, dessen Gipfel sie gegen 10 Uhr erreichten.

Gegen Stein geprallt

Nach dem Aufstieg stiegen die beiden Piloten noch einige Höhenmeter ab und starteten unterhalb der Trippachspitze mit ihren Gleitschirmen. Während des Landeanflugs kam es zu dem Unfall: Der 52-Jährige prallte laut Polizei mit hoher Geschwindigkeit und mit den Füßen voran gegen einen größeren Stein.