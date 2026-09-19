Trainingssturz mit Motorrad: 14-Jähriger in Rietz schwer verletzt

Bei einem Sturz mit einem Motorrad hat sich ein 14-Jähriger am Samstag in Rietz schwere Verletzungen zugezogen.

Der Einheimische absolvierte gegen 10.45 Uhr eine Trainingsfahrt auf einer eigens gesperrten Strecke. Dabei kam es bei einem Sprung zu einem Sturz, wobei der Jugendliche schwer verletzt wurde.