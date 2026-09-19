Kurz nach Oktoberfest-Eröffnung: Erste Alkohol-Vergiftung und Armbruch beim Armdrücken

Ein 19-Jähriger musste bereits vier Stunden nach Eröffnung von Rettungskräften versorgt werden. Er hatte eine Flasche Wodka intus. Ein anderer Mann hatte im doppelten Sinne wenig Glück beim Armdrücken.

Erst vor wenigen Stunden – am Samstag um 12 Uhr – wurde das 191. Oktoberfest offiziell eröffnet. Und schon berichten Rettungskräfte von zwei kuriosen Vorfällen:

Keine vier Stunden hatte ein 19-jähriger Besucher auf der Wiesn durchgehalten. „Freunde riefen den Rettungsdienst, weil er nicht mehr in der Lage war, zu stehen oder Herr seiner Sinne war“, erzählte Sanitäter Julian Tanzer der Bild-Zeitung. Noch vor Ort wurde dem jungen Mann eine Infusion gelegt. Auf einer Trage ging es dann zur Sanitätsstation.

Der 19-Jährige hatte aber offenbar nicht zu viele Maß Bier intus. „Laut seinen Freunden hat er eine ganze Flasche Wodka getrunken“, so der Sanitäter: „Er wird noch eine Zeit bei uns verweilen.“ Unter medizinischer Überwachung soll er dann seinen Rausch ausschlafen.

Armbruch beim Armdrücken

Nicht minder kurios ist ein zweiter Vorfall. Ein 25-jähriger Berliner zog beim Armdrücken auf dem Oktoberfest den Kürzeren und brach sich dabei den Arm. Für die Sanitäter kein Notfall, sie sind einiges gewöhnt und teilten humorvoll mit: „Aktuell kümmern wir uns im Akutraum um den armen Kerl.“ Und verwiesen auf das Fußballergebnis vom Vortag: „Gestern sieben Gegentore gegen die Bayern, heute ein Armbruch auf der Wiesn: Für Berlin läuft’s in München gerade nicht rund.“

Der FC Bayern hatte am Vorabend des Oktoberfest-Beginns dem 1. FC Union Berlin mit einem 7:0 kräftig eingeschenkt. (TT.com)