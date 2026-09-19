Regionalliga West

Kitzbühel siegte „dreckig“ im Unterländer Derby, St. Johann mit Heimerfolg

Der Kufsteiner Kemal Kilic (l.) behauptete in dieser Szene den Ball, die drei Punkte holten sich aber die Kitzbüheler um Stefan Lauf.
© Osterauer

Von Alois Moser

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