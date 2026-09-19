Motorrad krachte auf Planseestraße auf Pkw: 18-Jährige schwer verletzt

Ein Autofahrer aus Kanada dürfte den Unfall ausgelöst haben. Die Polizei stellte bei ihm später eine Beeinträchtigung durch Drogen fest.

Ein riskantes Überholmanöver dürfte am Freitagabend auf der Planseestraße in Breitenwang zu einem schweren Verkehrsunfall geführt haben. Ein 31-jähriger Kanadier setzte mit seinem Pkw in einer unübersichtlichen Kurve zum Überholen eines Wohnmobils an. Dadurch musste ein entgegenkommender 20-jähriger Deutscher seinen Wagen stark abbremsen.

Ein hinter dem Auto fahrender 19-jähriger Motorradlenker leitete ebenfalls eine Notbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß mit dem Pkw jedoch nicht mehr verhindern. Seine 18-jährige Mitfahrerin wurde durch die Wucht des Aufpralls vom Motorrad geschleudert, prallte gegen das Heck des Autos und blieb anschließend auf der Fahrbahn liegen. Sie zog sich schwere Verletzungen zu.

Autofahrer kehrte zurück