Ins Spital geflogen
E-Bike-Fahrerin kollidierte im Brixental mit Mountainbiker und wurde verletzt
Bei einer Fahrradkollision auf einem Schotterradweg in Brixen im Thale ist am Samstagnachmittag eine 79-jährige E-Bike-Fahrerin verletzt worden. Die Frau war in Richtung Westendorf unterwegs, als sie beim Vorbeifahren einen entgegenkommenden elfjährigen Bursche auf einem Mountainbike leicht an den Lenkstangen streifte.
Die 79-Jährige kam dadurch zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde sie mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus St. Johann geflogen. Der Elfjährige blieb unverletzt. (TT.com)