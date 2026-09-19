E-Bike-Fahrerin kollidierte im Brixental mit Mountainbiker und wurde verletzt

Bei einer Fahrradkollision auf einem Schotterradweg in Brixen im Thale ist am Samstagnachmittag eine 79-jährige E-Bike-Fahrerin verletzt worden. Die Frau war in Richtung Westendorf unterwegs, als sie beim Vorbeifahren einen entgegenkommenden elfjährigen Bursche auf einem Mountainbike leicht an den Lenkstangen streifte.