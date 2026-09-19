Kajak-Ausflug in Venter Ache endet für zwei Männer mit Rettungseinsatz

Zwei Kajakfahrer sind mit ihren Booten in der Venter Ache gekentert. Einer konnte die Schlucht aus eigener Kraft verlassen. Sein Begleiter musste von der Bergrettung geborgen werden. Beide Männer blieben unverletzt.

Ein 51-jähriger und ein 62-jähriger Deutscher wollten am Samstag jeweils mit ihren Kajaks die Venter Ache befahren. Gegen 16 Uhr verlor der 62-Jährige im Bereich der Einmündung des Latschbachs aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Kajak und kenterte.

Sein 51-jähriger Begleiter versuchte, dem Mann zu Hilfe zu kommen, geriet dabei jedoch ebenfalls in Schwierigkeiten und kenterte ebenfalls. Beide Kajakfahrer konnten sich zunächst an das Ufer retten.

In Schlucht festgesessen

Während es dem 51-Jährigen gelang, die Schlucht selbstständig zu verlassen, saß sein Begleiter in dem unwegsamen Gelände fest. Daraufhin wurde ein Notruf abgesetzt. Die alarmierte Bergrettung Sölden rückte zum Einsatzort aus und konnte die beiden Männer schließlich sicher bergen.