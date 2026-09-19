Wiesn auf 2340 Metern
„Höchstes Oktoberfest der Alpen“: So wurde am Hoadl in der Axamzer Lizum gefeiert
Der Axamer Bürgermeister Thomas Suitner eröffnete das Fest traditionell mit dem Fassanstich.
© Manuela Ramoser
Das „höchste Oktoberfest der Alpen“ – zumindest laut Veranstalter – wurde am Samstag am Hoadl-Haus (2340 Meter) in der Axamer Lizum gefeiert. Vor allem viele junge Menschen zog es in Dirndl und Lederhose zu dem ausverkauften Event. Die Band „Youngblood“ sorgte für musikalische Highlights und brachte ordentlich Schwung in die Feier.
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