Hamas-Gesundheitsministerium: 4 Tote bei Angriffen

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben des von der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums in dem Palästinensergebiet mindestens vier Menschen getötet worden. Unter den Todesopfern seien auch ein zehnjähriges Mädchen und der Sohn eines ranghohen Regierungsvertreters, hieß es am Samstag. Bei den Angriffen seien mehrere Menschen verletzt worden, teilte der ebenso von der Hamas kontrollierte Zivilschutz mit.

Das Mädchen starb nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei einem Angriff nördlich des Flüchtlingslagers Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens. Baseer al-Barsch, der Sohn des Direktors des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen, Munir al-Barsch, wurde demnach in einem Vertriebenenlager in Dschabalia im Norden des Palästinensergebiets getötet. Bei einer Rede während der Beerdigung seines Sohnes sagte Munir al-Barsch, die Tötung sei "eine Fortsetzung der Verbrechen" Israels.

Zwei weitere Menschen wurden nach Angaben des Zivilschutzes bei zwei separaten Angriffen nahe der Stadt Gaza getötet. Das Krankenhaus al-Schifa bestätigte die Tötungen. Die israelische Armee äußerte sich zu den Angaben zunächst auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP nicht.