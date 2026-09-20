Fico kritisiert "Kriegstreiber" innerhalb der NATO

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat einigen westlichen Politikern vorgeworfen, eine direkte Konfrontation zwischen der NATO und Russland anzustreben. Nach dem Scheitern der Strategie, Moskau im Ukraine-Krieg zu besiegen, gieße der Westen mit seiner Unterstützung für Kiew weiter Öl ins Feuer, erklärte Fico am Samstag in einer Videobotschaft.

"Bestimmte Kriegstreiber innerhalb der NATO versuchen um jeden Preis, diesen Krieg zu einem Konflikt zwischen Russland und der NATO zu verwandeln", sagte der Regierungschef des an die Ukraine angrenzenden NATO-Landes. Die Slowakei werde sich daran nicht beteiligen und unter keinen Umständen Soldaten entsenden. Fico pflegt gute Beziehungen zu Russland und lehnt Militärhilfen für die Ukraine ab.

Schon am Donnerstag hatte Fico davor gewarnt, dass das Risiko einer unkontrollierbaren Eskalation "so hoch wie nie" sei: "Es genügt, dass eine Drohne absichtlich oder unabsichtlich ein Wohnhaus in einem NATO-Staat trifft und Zivilisten tötet" - und schon könne ein Bündnisfall eintreten, der auch das NATO-Mitglied Slowakei betreffe. Deshalb sei es "die Pflicht von uns Politikern, wieder öfter von Frieden zu reden". Er wolle alles dafür tun, dass die Slowakei niemals "wegen irgendeines Artikels 5 in einen militärischen Konflikt hineingezogen" werde.

Mehrere europäische Regierungschefs haben jüngst vor bevorstehenden aggressiven Akten Russlands gegen EU-Staaten gewarnt, darunter der französische Präsident Emmanuel Macron und der polnische Regierungschef Donald Tusk. Die französische Rechtspolitikerin Marine Le Pen ging daraufhin demonstrativ auf Distanz zu Russland und verurteilte mögliche hybride Angriffe Moskaus, die darauf auf eine Änderung der französischen Außenpolitik abzielten.

In sozialen Medien nahmen zudem Berichte über mögliche Angriffsvorbereitungen Russlands zu. So berichtete etwa ein ukrainischer Militärexperte, dass im russischen Grenzgebiet zu den baltischen Staaten die Spitalskapazitäten für die Behandlung von verwundeten Soldaten aufgestockt würden - ähnlich wie in den Monaten vor der russischen Vollinvasion in der Ukraine Anfang 2022 in den dortigen Grenzgebieten.