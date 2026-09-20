Tote bei russischen Drohnenangriffen auf Region Kiew

Bei russischen Angriffen auf die Region Kiew sind am Sonntag nach ukrainischen Behördenangaben vier Menschen getötet worden, darunter drei Kinder. Eine Mutter und ihre beiden drei Jahre alten Kinder kamen nach Angaben des Rettungsdienstes ums Leben, als eine russische Drohne ein Wohnhaus traf. Ein weiteres Mädchen starb dem Gouverneur der Region, Tymur Tkatschenko, zufolge im Krankenhaus nach einem separaten Drohnenangriff.

Insgesamt seien bei den mehr als 24 Stunden andauernden Angriffen 31 Orte in fünf Bezirken beschädigt worden, erklärte Tkatschenko weiter. Am stärksten betroffen sei der südwestliche Bezirk Fastiw gewesen.

Bei einem der bisher schwersten ukrainischen Drohnenangriffe auf die Oblast Moskau sind unterdessen laut russischen Behörden zwei Menschen ums Leben gekommen. Zudem sei eine Ölraffinerie in der russischen Hauptstadt getroffen worden.

Der Angriff ereignete sich am letzten Tag der Parlamentswahlen - im Sinne westlicher Standards weder frei noch fair - in Russland. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin sprach am Sonntag von einer beispiellosen Attacke, die eindeutig darauf abgezielt habe, die Abstimmung zu stören. "Der Gegner hat dies nicht erreicht", erklärte er auf dem Kurznachrichtendienst Telegram.

Sobjanin zufolge fing die Luftverteidigung seit Samstag mehr als 1.600 Drohnen ab, von denen 450 auf Moskau gesteuert worden seien. In der Hauptstadt selbst habe es keine Opfer gegeben. Im Umland habe es Schäden an Wohnhäusern gegeben. Im Bezirk Ramenskoje mussten laut Gouverneur Andrej Worobjow 400 Menschen, darunter 70 Kinder, aus einem 21-stöckigen Hochhaus herausgeholt werden. Augenzeugen der Nachrichtenagentur Reuters berichteten von Explosionen und Rauchwolken über der Moskauer Raffinerie. Das Ausmaß der Schäden an der Anlage war zunächst unklar.