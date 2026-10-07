Nach Lkw-Brand in Achenkirch: 65-jähriger Lenker im Krankenhaus gestorben

Der bei einem Lkw-Brand Ende September schwer verletzte 65-jährige Fahrer ist nun im Krankenhaus verstorben. Ein Defekt an der Standheizung dürfte das Feuer damals ausgelöst haben.

Tragisches Ende eines Unfalles vor gut zwei Wochen: Ein 65-jähriger Fahrer, der bei einem Lkw-Brand in Achenkirch in der Nacht auf den 20. September schwer verletzt wurde, ist am Dienstag im Krankenhaus gestorben.

Das Feuer war damals gegen 2.15 Uhr in der Fahrerkabine eines geparkten Lkw ausgebrochen. Der 65-Jährige konnte sich selbstständig aus dem brennenden Fahrzeug retten, erlitt dabei jedoch schwere Verbrennungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit einem Notarzthubschrauber in das Unfallklinikum Murnau geflogen. Dort erlag er, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, seinen Verletzungen.