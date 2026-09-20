Zugmaschine ging in Achenkirch in Flammen auf: Schwerverletzter in Klinik geflogen

In Achenkirch geriet in der Nacht auf Sonntag eine geparkte Zugmaschine in Brand. Ein 65-jähriger Bulgare konnte sich selbst aus der Fahrerkabine retten, erlitt jedoch schwere Verbrennungen.

Zu einem Fahrzeugbrand kam es in der Nacht auf Sonntag gegen 2.15 Uhr in Achenkirch. Eine geparkte Zugmaschine geriet in Brand.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches ein 65-jähriger Bulgare in der Fahrerkabine der Zugmaschine. Dem Mann gelang es, sich selbstständig aus dem brennenden Fahrzeug zu befreien.