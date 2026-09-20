In Steilgelände festgesessen: Bergrettung barg zwei Jugendliche und ihre Hunde in Niederndorf

Ein vermeintlicher Wanderweg führte zwei Jugendliche mit ihren Hunden in Niederndorf in felsdurchsetztes Steilgelände. Als ein Abstieg nicht mehr möglich war, setzten die Schwestern einen Notruf ab.

Zwei Schwestern im Alter von 17 und 15 Jahren sind am Samstag bei einem Spaziergang mit ihren Hunden in Niederndorf in steiles, wegloses Waldgelände geraten. Ein Rettungseinsatz war die Folge.

Wie die Polizei am Sonntagmorgen berichtet, wollten die Schwestern von Niederndorf in Richtung Erl spazieren. Dabei folgten sie einem Forst- beziehungsweise Waldweg, der nach Südwesten führte. Als der Weg endete, gingen die beiden davon aus, dass ein Wanderweg in Richtung Alte Erler Straße beziehungsweise zum Zollhaus in Erl weiterführen würde.

Jugendliche setzten Notruf ab

Die beiden Jugendlichen stiegen daraufhin durch wegloses und rund 42 Grad steiles Waldgelände etwa 100 Meter talwärts ab. Das Gelände wurde dabei zunehmend steiler, felsiger und unwegsamer. Schließlich erkannten die Schwestern, dass sie nicht mehr selbstständig weiter absteigen konnten und setzten einen Notruf ab.