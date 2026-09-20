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Sieg trotz langer Unterzahl
Die besten Fotos vom Zillertal-Derby: Uderns schnappte Aschau Tabellenführung weg
Uderns bejubelte den Treffer von Kapitän Thomas Klocker und einen 3:2-Sieg.
© Rita Falk
Von Michael Pipal
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