Sieg trotz langer Unterzahl

Die besten Fotos vom Zillertal-Derby: Uderns schnappte Aschau Tabellenführung weg

Uderns bejubelte den Treffer von Kapitän Thomas Klocker und einen 3:2-Sieg.
© Rita Falk
Michael Pipal

Von Michael Pipal

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