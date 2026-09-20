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Zams gewann Spitzenspiel gegen Patscherkofel und erntete Lob vom Trainer
Zams-Torschütze Niklas Pfenniger war von der Patscherkofel-Defensive nicht zu stoppen.
© Rita Falk
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