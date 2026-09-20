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Zwei Tirol-Konzerte im Oktober
Neues Album: Poxrucker Sisters auf der Suche nach ihrer DNA
Stefanie, Christina und Magdalena Poxrucker (v.l.) kommen im Oktober mit ihren neuen Songs für zwei Konzerte nach Tirol.
© Ines Thomsen
Von Hubert Trenkwalder
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