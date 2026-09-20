Zwei E-Bike-Fahrer bei Stürzen im Tiroler Unterland schwer verletzt

Bei Unfällen nahe Kufstein und in Westendorf wurden am Samstag zwei E-Bike-Fahrer schwer verletzt. Beide dürften laut Polizei ohne Fremdeinwirkung zu Sturz gekommen sein. Passanten fanden die Männer und schlugen Alarm.

Morsbach, Westendorf – Ihre Ausfahrten mit dem E-Bike im Tiroler Unterland endeten am Samstag für zwei Männer im Krankenhaus. Ein 38-Jähriger war am Nachmittag auf dem Dreibrunnenweg in Morsbach nahe Kufstein unterwegs. Der Österreicher dürfte laut Polizei gegen 15.30 Uhr selbstverschuldet gestürzt sein.

Der 38-Jährige, der keinen Helm trug, erlitt dabei eine schwere Kopfverletzung und einen offenen Bruch am linken Bein. Eine Anrainerin fand den schwer verletzten E-Bike-Fahrer auf dem Boden liegend. Sie verständigte die Rettung. Der Mann wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber nach Innsbruck geflogen und in die Klinik eingeliefert.

E-Bike-Fahrer in Westendorf schwer gestürzt

Samstagmittag hatte außerdem ein 32-Jähriger in Westendorf einen Unfall mit seinem E-Bike. Der Deutsche fuhr von der Gamskogelhütte talwärts, als er etwa 200 Meter unterhalb der Hütte unmittelbar nach einer Brücke stürzte. Ein Passant fand den am Boden liegenden Mann und setzte einen Notruf ab.