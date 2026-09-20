Der langjährige Filmkritiker der TT ist im Alter von 74 Jahren gestorben

Innsbruck – Als Mitarbeiter der Kulturredaktion versorgte er die LeserInnen der Tiroler Tageszeitung über einen unglaublich langen Zeitraum, seit Ende der 1970er-Jahre, mit Filmtipps. Auf seine Einschätzung, ob sich der Besuch eines gerade anlaufenden Kinofilms denn auch wirklich lohnen würde, war stets Verlass. Peter Angerer war als Filmexperte und Filmkritiker eine Institution.

Der 1952 in Innsbruck geborene Angerer widmete seiner Passion Film sein gesamtes Berufsleben. Er verfasste Drehbücher, schrieb Hörspiele und drehte auch selbst Kurzfilme. Für Ö1 gestaltete er aufwendig gestaltete Radio-Features.

Ein wandelndes Lexikon

Peter Angerer war ein wandelndes Lexikon. Im Gespräch unter KollegInnen reichten ihm ein Stichwort oder auch nur die dunkle Erinnerung an einen vor Jahren selbst gesehenen Film völlig aus, und er wusste Bescheid. Genüsslich und in vielen Details schilderte er seine Lieblingsszenen daraus.

Als er sich nach unzähligen Filmkritiken und Beiträgen für die TT vor einigen Jahren zur Ruhe setzte, verabschiedete sich „der Peter“ so, wie es seine Art war: bescheiden und unaufgeregt.

Den Wunsch der Redaktion, man möge ihm zum Pensionsantritt ein Porträt widmen dürfen, verweigerte er höflich, aber bestimmt.