Trainer Siller zieht Bilanz

Wacker als Sechster in die Pause: In der zweiten Liga fällt kein Meister vom Himmel

Will seine Mannschaft auch nach der knapp dreiwöchigen Länderspielpause wieder anpeitschen – Wacker-Coach Sebastian Siller.
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Alexander Gruber

Von Alexander Gruber

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