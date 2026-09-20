Bleibt der Spätsommer oder wird es herbstlich? So wird das Wetter in Tirol

Der Spätsommer zeigt sich in Tirol weiter von seiner freundlichen Seite. Nach einem Sonntag mit angenehm warmen Temperaturen bleibt es laut Prognose überwiegend trocken und warm. Während sich im Oberland oft die Sonne durchsetzt, könnte es im Unterland stellenweise etwas trüber ausfallen. Und Osttirol darf sich zu Wochenbeginn über einen kleinen Wetterbonus freuen.

So ganz konnte sich das Wetter letzte Woche nicht entscheiden, wie es sich präsentieren wollte. Nachdem am Dienstag noch einmal der Spätsommer ein Stelldichein feierte, zog ab Mittwochnachmittag eine Kaltfront über das Land, die kräftige Regenschauer und einen Temperaturrückgang mit sich brachte. Die Tage darauf zeigte die Wetterküche, was in ihr steckt. Dichte Wolken und sonnige Abschnitte wechselten sich immer wieder ab. Der Blick auf die kommenden Tage zeigt: Der Herbst steht vor der Tür, vom endgültigen Abschied des Spätsommers kann aber noch keine Rede sein.

Der Sonntag zeigt sich von seiner freundlichen Seite. Nach einem teils frischen Start mit lokalen Nebelfeldern setzte sich in weiten Teilen des Landes die Sonne durch. Nach und nach wurden die Wolkenfelder zwar mehr, der Regenschirm kann aber getrost zu Hause gelassen werden. Es sollte trocken bleiben. Laut der Geosphere Austria wird es mit 20 bis 25 Grad angenehm warm.

Ganz so strahlend startet der Montag nicht. Vor allem am Alpennordrand und im Unterland halten sich hochnebelartige Wolken, aus denen örtlich sogar etwas Regen fallen kann. Im Laufe des Tages lockert es zwar auf, doch die Wolken verschwinden nicht überall. Abseits davon dominiert freundliches Wetter mit Sonnenschein und Schleierwolken. Die Temperaturen erreichen laut Geosphere-Prognosen 16 bis 21 Grad, in Osttirol sind mit Tauernwind sogar bis zu 24 Grad möglich.

Ein strahlender Tag steht den TirolerInnen am Dienstag ins Haus. Dank Hochdruckeinfluss sollte es den ganzen Tag beständig bleiben, großteils sogar wolkenlos. Nach einem frischen Tagesstart mit einstelligen Plusgraden pendeln sich die Temperaturen auf 16 bis 21 Grad ein.

Am Mittwoch, zur Tag- und Nachtgleiche, kann sich das Land über einen goldenen Herbstbeginn freuen. Nach frischen Frühstunden mit örtlichem Nebel wird es im ganzen Land freundlich. Bis zum Nachmittag klettern die Temperaturen Geosphere-Angaben zufolge auf 17 bis 22 Grad.

Auch am Donnerstag bleibt laut aktueller Prognose ein größerer Wetterumschwung aus. Sonne und Wolken wechseln einander ab, im Alpennordrand und über dem Unterland steigt die Wahrscheinlichkeit für einzelne Schauer aber an. Dazu frischt der Nordwestwind spürbar auf. Die Höchstwerte liegen weiterhin bei 16 bis 21 Grad.