St. Anton festigt 55-jährige Freundschaft in Japan

Eine 25-köpfige Delegation aus St. Anton am Arlberg besuchte im September den japanischen Partnerort Nozawa Onsen. Sie bekräftigte dort die seit 55 Jahren bestehende Freundschaft. Die Verbindung geht über touristische Kooperationen hinaus.

St. Anton am Arlberg, Nozawa Onsen – Der Besuch umfasste mehrere Höhepunkte. Die offizielle Partnerschaftszeremonie am 7. September ehrte die 55-jährige Verbindung. Dabei enthüllte die Delegation ein Denkmal. Zudem fanden die Kenmeiji Gedenkfeier und das traditionelle Yuzawa Jinja Festival mit einer Parade statt.

„Der Besuch in Nozawa Onsen hat unsere lebendige Verbindung gezeigt“, sagte Helmut Mall. Der Bürgermeister von St. Anton am Arlberg ergänzte: „Persönlicher Austausch und gemeinsame Erlebnisse schaffen Nähe und Verständnis.“

Die Partnerschaft zeigt sich in vielen gemeinsamen Projekten. Dazu gehören Schüler- und Jugendaustausch. Auch Fachprogramme für Skilehrer und Destinationsexperten sind Teil der Kooperation. „Es war wieder ein intensiver persönlicher Austausch“, erklärte Martin Ebster. Der Direktor des Tourismusverbands St. Anton am Arlberg ergänzte: „Die Gespräche festigen unsere Partnerschaft immer weiter.“