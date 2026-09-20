Hiobsbotschaft für Beschäftigte: Bei Porsche wackeln 4000 weitere Jobs

Das Sparpaket könnte nicht reichen: Bei der VW-Sportwagentochter drohen Einschnitte.

Beim deutschen Sportwagenbauer Porsche könnten einem Zeitungsbericht zufolge 4000 weitere Stellen wegfallen. Bei dem Mutterkonzern Volkswagen wachse nach der Gewinnwarnung die Sorge, dass das bisherige Sparpaket nicht ausreiche, berichtete das Handelsblatt. Dies gehe aus Unterlagen zum Aufsichtsratsbeschluss bei VW von Anfang September hervor.

Für die Markengruppe „Sport Luxury“, zu der Porsche gehört, sehe die Vorlage eine Reduktion um rund 4100 Mitarbeiter vor. Allein bei den Gemeinkosten fehlten rund 700 Millionen Euro. Der VW-Plan solle ausdrücklich „zusätzlich zu bestehenden Vereinbarungen“ gelten, heißt es laut der Zeitung.

Prognose gekappt

Volkswagen hatte am Freitag die Prognose für das laufende Jahr gekappt. 2026 traut sich Europas größter Autobauer nur noch eine operative Umsatzrendite von gerade einmal einem Prozent zu – statt der bisher angenommenen vier bis 5,5 Prozent. Hauptgrund ist eine Milliardenabschreibung auf Porsche. Da Porsche eigenständig ist, kann Volkswagen Maßnahmen jedoch nur empfehlen, nicht anordnen.