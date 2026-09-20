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Tiroler Landestheater begrüßte neue Saison mit buntem Familienfest „Tatää!“
Musikalischer Empfang für die Gäste am Eingang zum Landestheater.
© Leon Arévalo
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