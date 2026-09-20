E-Biker in Abfaltersbach bei Kollision mit Auto am Kopf verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Abfaltersbach ist am Sonntag ein 75-jähriger E-Bike-Fahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 13.10 Uhr auf dem Drauradweg in Richtung Lienz unterwegs, als es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw kam.

Ein 55-jähriger Autofahrer wollte von der Drautalbrücke kommend den Radweg queren. Dabei kollidierte sein Fahrzeug mit dem E-Biker. Der 75-Jährige stürzte auf den Asphalt und erlitt Kopfverletzungen sowie Abschürfungen. Nach der Erstversorgung wurde er ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.