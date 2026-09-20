Unfall am Drauradweg
E-Biker in Abfaltersbach bei Kollision mit Auto am Kopf verletzt
Bei einem Verkehrsunfall in Abfaltersbach ist am Sonntag ein 75-jähriger E-Bike-Fahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 13.10 Uhr auf dem Drauradweg in Richtung Lienz unterwegs, als es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw kam.
Ein 55-jähriger Autofahrer wollte von der Drautalbrücke kommend den Radweg queren. Dabei kollidierte sein Fahrzeug mit dem E-Biker. Der 75-Jährige stürzte auf den Asphalt und erlitt Kopfverletzungen sowie Abschürfungen. Nach der Erstversorgung wurde er ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.
An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen ein First Responder, die Rettung Sillian, ein Notarzt sowie die Polizei. (TT.com)