Prognose: Siege für AfD und Linke bei deutschen Landtagswahlen

In Berlin holte die Linke den Sieg vor der bisherigen Bürgermeisterpartei CDU. Die AfD überholte die regierende SPD in Mecklenburg-Vorpommern.

Berlin/Schwerin – Bei den Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern Berlin und Mecklenburg-Vorpommern hat es am Sonntag Prognosen zufolge Siege für die rechtspopulistische Alternative für Deutschland und die Linke gegeben. Wie die Sender ZDF und ARD nach Wahlschluss berichteten, überholte die AfD die regierende SPD in Mecklenburg-Vorpommern. In der Hauptstadt holte demnach die Linke den Sieg vor der bisherigen Bürgermeisterpartei CDU.

In Mecklenburg-Vorpommern musste die CDU von Bundeskanzler Friedrich Merz um den Verbleib im Landtag bangen. Würde sie an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, wäre sie erstmals nicht mehr in einem deutschen Regionalparlament vertreten. Vor zwei Wochen hatte es für die CDU ein Debakel bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gegeben, die AfD fuhr dort einen Erdrutschsieg ein.

Kanzler Merz zeigt sich kämpferisch

Merz äußerte sich direkt nach den Prognosen öffentlich zum Wahlausgang. Er räumte ein "Desaster" in Mecklenburg-Vorpommern ein, zeigte sich aber kämpferisch. Er kündigte einen Reformkurs an. "Die Reformen müssen kommen." Er übernehme Verantwortung dafür. "Was jetzt zu tun ist, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit und Geduld. Ich werde das aufbringen als CDU-Vorsitzender und Bundeskanzler dieses Landes."

Die ARD-Prognosen von 18 Uhr Berlin: CDU 20,0 %

Linke 24,5

AfD 16,0

Grüne 15,0

SPD 12,0

BSW 5,0 Mecklenburg-Vorpommern: SPD 35,5 %

AfD 37,0

Linke 7,5

CDU 5,5

Grüne 5,5

BSW 5,0

Merz hatte für den Wahlabend das CDU-Präsidium in die Parteizentrale bestellt. Nach dem Absturz der CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vor zwei Wochen war die Kritik an Merz auch in der CDU immer lauter geworden. Vier Tage vor den Wahlen hatten die acht mächtigen CDU-Ministerpräsidenten dem Kanzler allerdings mit einer gemeinsamen Erklärung Rückendeckung gegeben.

Linke in Berlin klar vor CDU

In der ZDF-Prognose für die Berlin-Wahl kam die Linke auf 26 Prozent, die CDU auf 20 Prozent. Es folgen Grüne (15,5 Prozent), AfD (13,5) und SPD (12). Das BSW könnte mit 5 Prozent knapp den Einzug in das Abgeordnetenhaus schaffen. Die jetzige Regierung aus CDU und SPD hat keine Mehrheit mehr und ist damit abgewählt. Beide Parteien müssen deutliche Verluste hinnehmen. Linke und AfD gewannen stärker hinzu.