Neue Radkarte für den Talkessel Reutte: Gemeinden arbeiten an Verbesserungen

Mit einer neuen Radkarte und klaren Zielen bis 2030 wollen die Gemeinden den Radverkehr im Talkessel von Reutte sicherer und vor allem attraktiver machen. Jetzt gilt es, Problemstellen zu beheben und Lücken zu schließen.

Reutte – Die Gemeinden Reutte, Breitenwang, Pflach, Lechaschau und Ehenbichl haben sich im Rahmen des proBYKE-Prozesses zusammengeschlossen, um das Radfahren im Alltag attraktiver und die Radwege sicherer zu machen. Ergebnis dieser Initiative ist eine neue Radkarte, welche die besten und sichersten Strecken für Schul- und Arbeitswege im Talkessel zeigt.

In mehreren Workshops und Vor-Ort-Besichtigungen wurden offizielle Radwege, Lieblingsstrecken und „Schleichwege“ von AlltagsradlerInnen gesammelt. Gemeinsam wurden die besten Strecken ausgewählt und in der Karte dargestellt.

Die Radwegekarte zeigt nicht nur Wege zu den Schulen, sondern auch zu Kindergärten, zu öffentlichen Einrichtungen, Arztpraxen oder Freizeiteinrichtungen. „Und auch für den Weg in die Arbeit ist sie eine gute Hilfe. Viele Einheimische werden die ausgewählten Wege gut kennen, doch selbst sie entdecken vielleicht die ein oder andere Verbindung, die sie bisher nicht genutzt haben“, meint Lena Schröcker, Projektmanagerin der Regionalentwicklung Außerfern. Sie fügt hinzu: „Für Neuzugezogene ist die Karte sicher eine Starthilfe für die Erledigung der neuen Alltagswege.“

Noch viel zu tun

Doch die Arbeit ist noch nicht abgeschlossen. Während die Karte Orientierung bietet, wurden im Prozess auch Problemstellen im Radwegenetz identifiziert. Jede Gemeinde erhielt eine To-do-Liste. Die Kommunen sind nun gefordert, Lücken zu schließen und die Sicherheit weiter zu verbessern.

Die neue Übersichtskarte der Radwege im Talkessel von Reutte. © KEM Naturparkregion Lechtal Reutte

Das Ziel wurde im Prozess jedenfalls klar definiert: Bis 2030 soll der Radverkehrsanteil im Talkessel von aktuell 22 auf 30 Prozent steigen. Dafür braucht es ein durchgängiges Radwegenetz, sichere Abstellanlagen und eine Infrastruktur, die den Radverkehr priorisiert. Die Bevölkerung soll sich sicherer fühlen und die Bedingungen für RadfahrerInnen als deutlich verbessert wahrnehmen.