Psychische Krisen rund um die Geburt: Viele Mütter müssen um Hilfe kämpfen

Anna Oberdorfer entwickelte nach der Entbindung eine postpartale Psychose. Marta Caccamo litt während der Schwangerschaft an einem schweren Trauma. Beide Frauen erzählen bei der Veranstaltung „Healthy Minds im Dialog“ in Innsbruck ihre Geschichten, um Betroffenen zu helfen und aufzuzeigen, dass psychische Gesundheit rund um die Geburt mehr Aufmerksamkeit braucht.