E-Bikes aus Keller gestohlen: Fahrrad-Diebe treiben in Volders ihr Unwesen

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag in einer Wohnanlage in der Johannesfeldstraße in Volders zwei E-Bikes gestohlen. Die Fahrräder waren in einer Tiefgarage beziehungsweise in einem versperrten Kellerabteil abgestellt. Der Schaden liegt bei beiden Besitzern jeweils im unteren vierstelligen Eurobereich.

Im Zuge der Ermittlungen wurde zudem ein weiterer Fahrraddiebstahl bekannt: Aus dem Fahrradraum einer Wohnanlage am Feldweg verschwand zwischen 7. und 20. September ein Mountainbike im Wert von mehreren hundert Euro.