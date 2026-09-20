ICE-Beamter schoss Mann in Austin nieder

Ein Beamter der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) hat in Austin im Bundesstaat Texas einen Mann angeschossen und schwer verletzt. Der Mann sei in den Oberkörper getroffen worden und befinde sich in einem ernsten, aber stabilen Zustand, teilten Vertreter der Stadt auf einer Pressekonferenz mit. Der Bürgermeister von Austin, der Demokrat Kirk Watson, forderte eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls unter Beteiligung der Stadtpolizei und der Texas Rangers.

Der ICE-Beamte habe den Schuss kurz vor 13 Uhr Ortszeit nach einer kurzen Verfolgungsjagd zu Fuß abgegeben, sagte die Polizeichefin von Austin, Lisa Davis. Sie sei von den Bundesbehörden noch nicht über den Vorfall informiert worden und habe nur wenige Details. Von der ICE, dem US-Heimatschutzministerium und dem texanischen Ministerium für öffentliche Sicherheit lagen zunächst keine Stellungnahmen vor.

"Eine Untersuchung, die ICE allein und unter Ausschluss anderer leitet, wäre aus meiner Sicht nicht glaubwürdig", sagte Bürgermeister Watson. Er sei wütend, aber nicht überrascht über die Schießerei. Der ebenfalls demokratische US-Abgeordnete Greg Casar erklärte, er habe angesichts der jüngst verstärkten ICE-Aktivitäten in Austin davor gewarnt, dass jemand angeschossen werden könnte. "Leider hat sich ICE bei Schießereien in anderen Städten nicht an die Wahrheit gehalten", sagte Casar mit Verweis auf einen früheren Fall.