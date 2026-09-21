Ministerin vor Tirol-Besuch
„Grundsätzlich ja“: Warum Anna Sporrer an der Schließung von Bezirksgerichten festhält
Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) kommt am Montag nach Tirol. Ein Thema dabei ist die von der Dreierkoalition angekündigte Schließung kleiner Bezirksgerichte.
© HANS KLAUS TECHT
Die Justizministerin glaubt nicht, dass Bezirksgerichte ein Mittel gegen Landflucht sind. Justizangehörige nimmt sie gegen Anfeindungen wie im Fall Schmotzer in Schutz. Ihren Rückzieher in Sachen Bundesstaatsanwaltschaft verteidigt sie: „Man kann immer klüger werden.“
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