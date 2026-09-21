Motorrad bei Unfall am Sudelfeld in zwei Teile gerissen: Österreicher schwer verletzt

Bei zwei Motorradunfällen in Bayern nahe der Grenze zu Tirol sind am Sonntag zwei Männer verletzt worden. Am Sudelfeld erlitt ein Österreicher schwere Verletzungen, in Samerberg kam ein 19-Jähriger mit leichten Verletzungen davon.

Bei zwei Motorradunfällen in Bayern sind am Sonntagnachmittag zwei Männer verletzt worden. Der erste Unfall ereignete sich gegen 14.05 Uhr auf der B 307 am Sudelfeld bei Oberaudorf. Nach Angaben der Polizei Brannenburg war der Österreicher mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Motorrad in zwei Teile gerissen. Der Fahrer erlitt schwere, laut Polizei aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Die Bundesstraße war rund zwei Stunden gesperrt. Im Einsatz standen die Feuerwehr Niederaudorf, die Bergwacht und die Straßenmeisterei.

19-Jähriger kollidierte mit Leitplanke

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 15.40 Uhr auf einer Kreisstraße im Gemeindegebiet von Samerberg. Ein 19-jähriger Motorradfahrer kam zwischen Wiedholz und Altmühl in einer lang gezogenen Rechtskurve ohne Beteiligung eines anderen Fahrzeugs zu Sturz.