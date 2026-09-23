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Kommentar
Überlebenshilfe für Irans Regime
Kommentarvon Christian Jentsch
Nach bald sieben Monaten Krieg scheint US-Präsident Trump aus dem Schlamassel des Iran-Kriegs nicht mehr herauszufinden. Im Iran haben die Radikalsten die Macht übernommen.
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