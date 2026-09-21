Landwirt in Hochfilzen wurde von drei Hunden der Nachbarin gebissen

Ein 54-Jähriger betrat am Sonntagnachmittag den Stall seiner Nachbarin. Dort liefen ihre Hunde frei herum. Die Tiere griffen den Landwirt an und bissen zu.

Am Sonntagnachmittag wurde ein 54-Jähriger in Hochfilzen von drei Hunden angegriffen und verletzt. Der Landwirt war kurz zuvor auf den Hof seiner Nachbarin gegangen. Er wollte eine Wasserleitung, die zu seiner angrenzenden Wiese führt, überprüfen. Der Einheimische betrat laut Polizei den Stall, der direkt mit dem Wohnhaus der 50-Jährigen verbunden ist. Da gingen die Hunde, die dort frei herumliefen, auf ihn los.