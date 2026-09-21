Mann in Hochfilzen von Hunden der Nachbarin gebissen: Verletzungen am ganzen Körper
Ein 54-Jähriger betrat am Sonntagnachmittag den Stall seiner Nachbarin. Dort liefen ihre Hunde frei herum. Die Tiere griffen den Landwirt an und bissen zu.
Am Sonntagnachmittag wurde ein 54-Jähriger in Hochfilzen von drei Hunden angegriffen und verletzt. Der Landwirt war kurz zuvor auf den Hof seiner Nachbarin gegangen. Er wollte eine Wasserleitung, die zu seiner angrenzenden Wiese führt, überprüfen. Der Einheimische betrat laut Polizei den Stall, der direkt mit dem Wohnhaus der 50-Jährigen verbunden ist. Da gingen die Hunde, die dort frei herumliefen, auf ihn los.
Der Landwirt erlitt mehrere Bisse am ganzen Körper. Er wurde von der Rettung in das Krankenhaus St. Johann gebracht. Wie die Polizei mitteilte, hätte der 54-Jährige seine Nachbarin vor dem Betreten des Stalls informieren müssen. Dies dürfte er aber offenbar verabsäumt haben, hieß es. Es folgen Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie die Bezirkshauptmannschaft Kufstein. (TT.com)