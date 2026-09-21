Neues Zahnzentrum geplant
Tirol blitzt mit Kassen-Reform ab: Was die ÖGK jetzt vorhat
Österreichweit gibt es derzeit 120 Primärversorgungseinheiten – im Vergleich zu Ostösterreich hinkt der Westen nach wie vor nach.
© Falk
Es ist eine Absage an Mattles Vorstoß: Für die Gesundheitskasse (ÖGK) sind regionale Budgets kein Thema. Auch mit der Ärztekammer liegt sich die ÖGK wegen der Gesundheitszentren weiter in den Haaren. Welche Pläne die Kasse für Tirols Gesundheitsversorgung derzeit hat.
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